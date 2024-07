Klap voor estafettezwemsters: geen olympische finale, Kamminga en Corbeau overtuigend door

Arno Kamminga en Caspar Corbeau zijn hun olympisch zwemtoernooi uitstekend begonnen. Beiden wonnen hun serie op de 100 meter schoolslag en plaatsten zich zodoende voor de halve finales van vanavond.

Persoonlijk record Corbeau

De 23-jarige Corbeau was de snelste van het hele veld en met een tijd van 59,04 haalde hij 0,14 seconde van zijn persoonlijk record af dat hij in mei in Londen zwom.

De vijf jaar oudere Kamminga, op de Spelen van Tokio goed voor zilver, klokte de vijfde tijd: 59,39. In zijn serie bleef hij de Duitser Melvin Imoudu (tweede) en de Chinees Haiyang Qin (derde) voor.