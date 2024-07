Zorgen rond corona nemen toe bij Spelen, journalisten gevraagd mondkapje te dragen

Eens maar nooit meer. Dat is bij velen de heersende gedachte als het over de Olympische Spelen van 2021 in Tokio gaat met de toen geldende coronamaatregelen. Toch waart het virusmonster ook rond bij de Spelen in Parijs. NOC*NSF neemt steeds meer maatregelen.

Zaterdagochtend kwam van de Nederlandse sportkoepel het verzoek of journalisten in de besloten en drukke ruimtes van de mixed zone een mondkapje willen dragen tijdens interviews met de sporters.

Afgelopen donderdag vertelde chef de mission Pieter van den Hoogenband bij een persmoment dat dergelijke maatregelen (nog) niet nodig waren. Hij deed vooral een beroep op het gezonde verstand van de atleten. De zorgen nemen nu dus toe.

Geen maatregelen tijdens mediatour olympisch dorp

Er doken de voorbije dagen nauwelijks mondkapjes op binnen de olympische muren in Parijs. En in aanloop naar de Spelen werd het olympisch dorp nog veelvuldig bezocht door internationale media, die op bepaalde momenten een kijkje bij de sporters mochten nemen. Voorzorgsmaatregelen? Die waren er niet.

Mondkapjes waren er deze week wel bij de Nederlandse wielerploeg. De wielerbond had kennelijk een voortschrijdend inzicht en vroeg bij een persmoment, op een locatie buiten Parijs, zelfs of de aanwezige journalisten een mondkapje wilden dragen. Het was een fenomeen dat eerder deze maand ook in de Tour de France weer te zien was.