McLaren zaagt, Red Bull kraakt: Norris en Piastri mikken op nog een 1-2

Norris kreeg de leiding op de Hungaroring in de schoot geworpen, omdat McLaren raceleider Piastri een paar rondjes liet doorrijden op versleten banden. Daarna tergde Norris zijn renstal tot de slotfase door lang geen gehoor te geven aan het bevel de leiding terug te geven aan Piastri.

"Hadden we het beter kunnen doen? Ja. De communicatie moet bondiger en helderder", analyseert Norris (24) nu. De Brit wijt het aan onzekerheid. "We zijn nog niet vaak in deze positie geweest. Dat creëerde het probleem. We waren een beetje bang voor een opmars van Max, maar we mogen nog meer vertrouwen hebben in elkaar. Dat is het fundament van dit team."

Norris is zelfkritisch. "Ik heb ook dom gedaan. Als ik Oscar meteen de leiding had teruggegeven, hadden we gewoon samen kunnen vechten om de zege. Dat mag. En dat had ik dus moeten doen. Het klinkt zo simpel, maar tijdens de race dacht ik er niet aan."