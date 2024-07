Vroege exit voor judoka Tsjakadoea, hij verliest op Spelen weer van Smetov

Een vroege exit voor de Nederlandse judoka Tornike Tsjakadoea op de Olympische Spelen van Parijs. In de categorie tot 60 kilogram moest hij het in de eerste ronde afleggen tegen de Kazachse Jeldos Smetov.

Van Smetov won de 27-jarige Tsjakadoea nog nooit. Bij de vorige Spelen van Tokio streden beiden om het brons, dat naar Smetov ging. De partij was dus bij voorbaat al een flinke uitdaging voor de Fries.

Kans op winst via straffen

Tsjakadoea oogde sterk en begon het gevecht op de grips, het goed vastpakken van het pak van zijn tegenstander. Halverwege de partij was de stand nog 0-0 en kregen beiden een straf voor passiviteit. Smetov kreeg vervolgens nog een straf, Tsjakadoea probeerde het op straffen te winnen.

In de golden score, de extra tijd omdat na reguliere judotijd de stand gelijk was, was elke worp beslissend. Het initiatief lag bij Smetov, Tsjakadoea kreeg een tweede straf voor passiviteit. De Fries verloor uiteindelijk na een derde straf voor het pakken van het been van zijn tegenstander.

Op de WK in Abu Dhabi afgelopen mei kwam Tsjakadoea tot de achtste finales van het toernooi, na een knappe overwinning op regerend wereldkampioen Francisco Garrigós.