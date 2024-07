Olympische droom judoka Tsjakadoea binnen zes minuten voorbij: 'Ben er kapot van'

Hij zat goed in de wedstrijd, dat maakte het verlies extra zuur. "Ik voelde dat ik hem over ging nemen. Ik hoorde mijn familie op de tribune schreeuwen, dat gaf me energie, ik voelde me echt sterk."

De judoka uit Drachten, geboren in een Nederlands asielzoekerscentrum, had zo graag revanche willen nemen op Smetov. Maar binnen zes minuten was zijn olympische droom voorbij. "Als het zo eindigt, is dat heel rot. Ik moet het nog even verwerken."

Bij de WK in Abu Dhabi afgelopen mei kwam Tsjakadoea tot de achtste finales van het toernooi, na een knappe overwinning op regerend wereldkampioen Francisco Garrigós.