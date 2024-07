Slot boekt met Liverpool eerste zege in oefenduel met Betis Sevilla

Slot verloor eerder met Liverpool zijn eerste oefenwedstrijd. The Reds gingen met 1-0 onderuit tegen Preston North End, dat uitkomt in het Championship, het tweede niveau van Engeland.

Slot gaf toen 25 spelers speeltijd, onder wie ook Van den Berg.

Over de winst op Betis was Slot tevreden: "We hebben de nul gehouden, dat is positief. Ik denk dat we een grote kans tegen hebben gekregen in de slotfase, we hebben de wedstrijd goed gecontroleerd en kansen gecreëerd. De speelstijl was opbouwen van achteruit, gecontroleerd, oppassen voor de counter. Hopelijk kunnen we die stijl het hele seizoen handhaven."

Erik ten Hag speelde met Manchester United tot nu toe twee duels: er werd verloren van Rosenborg en gewonnen van FC Rangers. Hij voegde de Zweed Andreas Georgson toe aan zijn technische staf. De 42-jarige Scandinaviër is gespecialiseerd in spelhervattingen.

Georgson was sinds begin dit jaar hoofdtrainer van de Noorse club Lillestrøm. Daar tekende hij in januari nog een langdurig contract.

Eerder deze zomer haalde Ten Hag al Ruud van Nistelrooij en René Hake naar Manchester als assistenten. Jelle ten Rouwelaar werd vastgelegd als keeperstrainer.

Manchester United begint het voetbalseizoen op 10 augustus met de strijd om het Community Shield, de Engelse supercup. Stadgenoot Manchester City is dan de tegenstander.