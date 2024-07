Jongens van 15 en 16 aangehouden voor explosie in Amsterdam

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor een explosie van vorige maand in Amsterdam. Op 21 juni ging aan het eind van de avond een explosief af bij een huis in de Schuitenhuisstraat, in de wijk Osdorp, in het westen van de stad.

Er raakte niemand gewond, maar de woning raakte wel beschadigd. Het onderzoek dat daarna werd gestart heeft de afgelopen weken geleid tot de drie aanhoudingen, zo maakt de politie nu bekend.

Telefoononderzoek

Een jongen van 16 uit Amsterdam werd al op 30 juni aangehouden, omdat hij in bezit was van een handgranaat. Uit recherche-onderzoek van zijn telefoon bleek dat de granaat waarschijnlijk was bedoeld voor het eerder getroffen huis aan de Schuitenhuisstraat. De jongen zit nog altijd vast.

Vijf dagen geleden volgden nog twee arrestaties: een jongen van 15 en een man van 22 werden opgepakt. De laatste is na verhoor vrijgelaten. De 15-jarige wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Osdorp.

Hij is twee dagen geleden voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft beslist dat hij voorlopig vast blijft zitten. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Meer samenwerking

Het aantal explosies bij huizen en bedrijfspanden neemt al jaren hand over hand toe. Vorig jaar waren het er ruim 1050, een stijging van zo'n 200 procent vergeleken met 2022. De meeste explosies zijn er in Rotterdam en Amsterdam. Vaak gaat het om jonge daders die door criminelen worden geronseld om met zwaar vuurwerk aanslagen te plegen.

Vorige maand werd de oprichting van een landelijke taskforce aangekondigd, die moet proberen het aantal explosies terug te dringen. Het idee is dat politie, Openbaar Ministerie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het bedrijfsleven, woningcorporaties en verzekeraars gaan samenwerken.