Vlekkeloze eerste olympische roeidag voor Florijn, mannen dubbeltwee en dubbelvier

Florijn nam vanaf de eerste halen de leiding en gaf die niet meer weg. Een zorgeloos begin van het olympisch toernooi dat voor Florijn op 3 augustus moet eindigen met olympisch goud, haar grote doel, nadat zij in 2022 en 2023 al wereldkampioen was geworden in de skiff, de eenpersoonsboot.

Van Dorp zonder zorgen door

Ook skiffeur Van Dorp plaatste zich probleemloos voor de kwartfinales. De 27-jarige Amsterdammer finishte zijn heat als eerste in een tijd van 6.49,93.

Van Dorp, winnaar van WK-zilver bij de laatste wereldkampioenschappen, geldt in Parijs ook als een van de favorieten voor het goud in de skiff en zette in de heats de snelste tijd neer. Zo kwam regerend wereldkampioen Oliver Zeidler, Van Dorps grootste concurrent, tot 6.54,72. "Ik sta er goed voor", blikt Van Dorp na zijn race terug.