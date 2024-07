Skiffeur Van Dorp probleemloos naar kwartfinales Spelen, straks Florijn en anderen

Zonder problemen heeft skiffeur Simon van Dorp zich op dag één van het olympisch roeitoernooi net buiten Parijs geplaatst voor de kwartfinales. De 27-jarige Amsterdammer finishte zijn heat als eerste in een tijd van 6.49,93.

Van Dorp, winnaar van WK-zilver op de laatste wereldkampioenschappen, ging er als een speer vandoor, nam al vroeg de leiding in de race en gaf die niet meer weg. Van Dorp geldt in Parijs als een van de favorieten voor het goud in de skiff, de eenmansboot.

'Twee keer goud'

Op de roeibaan van Vaires-Sur-Marne, 40 kilometer buiten Parijs, opende Van Dorp het roeitoernooi voor de Nederlandse vloot, voor wie de verwachtingen hooggespannen zijn.

Bij de WK roeien van 2023 in Belgrado won Nederland vijf keer goud en drie keer zilver. Bondscoach Eelco Meenhorst mikt met zijn ploeg komende acht roeidagen in Parijs op twee gouden medailles. En hij weet: iedereen kijkt naar de Nederlandse boten.