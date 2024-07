Florijn en Van Dorp in skiff zorgeloos naar kwartfinales Spelen, straks dubbelvier

Als grote favoriet voor de gouden olympische medaille in de skiff heeft Karolien Florijn zich in een zucht en een vloek geplaatst voor de kwartfinales. De 26-jarige tweevoudig wereldkampioene roeide ver voor de rest uit naar de zege in haar heat, in een tijd van 7.36,90.

Florijn nam vanaf de eerste halen de leiding en gaf die niet meer weg. Een zorgeloos begin van een olympisch toernooi dat voor Florijn moet eindigen op 3 augustus met olympisch goud, haar grote doel, nadat zij in 2022 en 2023 al wereldkampioen werd in de skiff, de eenpersoonsboot.

Van Dorp zonder zorgen door

Ook skiffeur Simon van Dorp plaatste zich op dag één van het olympisch roeitoernooi net buiten Parijs, waar het nog grijs zag van de regen, probleemloos voor de kwartfinales. De 27-jarige Amsterdammer finishte zijn heat als eerste in een tijd van 6.49,93.