Opkomst, eerste 'QAnon-Congreslid' en Arizona: dit valt op bij verkiezingen VS

Dé vraag bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen (Trump of Biden?) is nog niet beantwoord, maar 44 van de 50 staten zijn door persbureau AP al gecalled. Uit die staten komen soms verrassende uitslagen. Een paar opvallende uitkomsten van de verkiezingen tot nu toe. Biden wint Arizona De Democratische tegenstander van president Trump, Joe Biden, heeft volgens persbureau AP gewonnen in de staat Arizona. Dat is bijzonder, aangezien de swing state bekendstaat als Republikeins bolwerk. Arizona is in de afgelopen 72 jaar slechts één keer eerder door een Democraat gewonnen: door Bill Clinton in 1996. De staat in het zuidwesten van de VS is goed voor elf kiesmannen. AP schrijft dat Biden er heeft kunnen profiteren van de veranderde demografie: meer latino's, meer vrouwen die een afkeer hebben van Trump en een toestroom van nieuwe kiezers. De opkomst in Arizona was hoog. Maandag, dus een dag vóór Election Day, had al 62 procent van de kiezers gestemd, per post of fysiek.

De Democratische Partij in Arizona boekte ook succes bij de verkiezingen voor de Senaat. De Democraat Mark Kelly, een gepensioneerde astronaut, won die verkiezingen van de Republikeinse oud-gevechtspiloot Martha McSally, die sinds 2018 namens Arizona in de Senaat zit. Kelly is getrouwd met politica Gabrielle Giffords, die in 2011 in haar hoofd werd geschoten. Ze overleefde dat en is sindsdien het gezicht van de antivuurwapenbeweging. Het echtpaar zet zich ook in voor beter toegankelijke ziekenzorg en sociale voorzieningen. Overigens lijkt het erop dat de Republikeinen de meerderheid houden in de Senaat. Grote opkomst De opkomst bij deze verkiezingen is decennia niet zo groot geweest. Volgens de Universiteit van Florida, die de opkomst bijhoudt, heeft 66,9 procent van de kiesgerechtigden gestemd. De grote opkomst heeft ook te maken met de vele stemmen die vervroegd zijn uitgebracht. Afgelopen maandag bleken al meer dan 100 miljoen mensen te hebben gestemd, via de post of fysiek bij een stembureau. In totaal mogen bijna 240 miljoen Amerikanen stemmen. Bij de vorige presidentsverkiezingen in 2016 stemden in totaal zo'n 137 miljoen mensen. Destijds stemde 40 procent van de kiezers vervroegd.

Zwart en homoseksueel Voor het eerst in de geschiedenis zijn twee zwarte openlijk homoseksuele mannen verkozen tot lid van het Huis van Afgevaardigden. Het gaat om de Democraten Mondaire Jones en Ritchie Torres, die allebei wonnen in New York. Tegen persbureau AP noemt Jones de verkiezing van hem en Torres "een keerpunt" in de Amerikaanse politiek. "Het is een aanfluiting dat we niet meer vertegenwoordigd zijn op de hoogste regeringsniveaus." De Amerikaanse lhbt-gemeenschap reageert enthousiast op het nieuws. Ze zeggen dat de mannen "nieuwe perspectieven kunnen bieden op basis van ervaringen, die nooit eerder zijn gedeeld binnen het Congres".