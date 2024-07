Tijdrijden is pijn lijden: ‘Je moet je vinger tussen de deur durven doen’

Komt dat zien: zelfkastijding op twee wielen in het centrum van Parijs. Dat is waar de tijdrijders op de Olympische Spelen zich vanmiddag aan wagen. Want tijdrijden is pijn lijden, stelt olympisch kampioen Annemiek van Vleuten.

Een race tegen de klok is een spektakel voor de kijker. Maar de beste - of beter gezegd: vooral de beste - tijdrijders zal je zelf niet snel horen zeggen dat tijdrijden een genot is.

"Als renners tegen mij zeggen: ik vind tijdrijden leuk, dan ben je of de pijn heel snel vergeten of je ging gewoon niet hard genoeg", zegt Van Vleuten. "Dumoulin verwoordde het ooit mooi: tijdrijden is alsof je je vinger tussen de deur doet en 'm zo lang mogelijk ertussen probeert te houden."