Wekdienst 27/7: Nederlanders in actie op Spelen • Zomercarnaval in Rotterdam

Journalist en Soundmixshow-juryvoorzitter Jacques d'Ancona (86) overleden: In zijn woonplaats Paterswolde is Jacques d'Ancona overleden. Hij was vooral bekend als juryvoorzitter in de jaren 80 van de Soundmixshow, een zangwedstrijd op tv gepresenteerd door Henny Huisman.

Volgens Huisman heeft D'Ancona er mede voor gezorgd dat het programma een succes werd. "Jacques was kritisch, maar hij wist er ook echt wat van."

