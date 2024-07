Jury kent moeder in VS 495 miljoen dollar toe in zaak over babymelk

Farmaciebedrijf Abbott moet een schadevergoeding van 495 miljoen dollar betalen aan de moeder van een te vroeg geboren baby. Een Amerikaanse jury heeft geoordeeld dat het kind een gevaarlijke darmaandoening heeft opgelopen door het drinken van Abbotts speciale melkpoeder voor prematuren.

De vrouw had de rechtszaak aangespannen omdat Abbott niet gewaarschuwd zou hebben dat de babymelk die haar dochter kreeg necrotiserende enterocolitis (NEC) kon veroorzaken. NEC is een ernstige darmontsteking die vooral bij te vroeg geboren baby's voorkomt. Wat de oorzaak is van de ziekte weten artsen nog niet. Wel is bekend dat baby's die moedermelk krijgen, minder snel NEC oplopen.

De dochter van de vrouw overleefde de ziekte in 2021, maar liep ernstige neurologische schade op en heeft nog langdurige zorg nodig.

Bedrijf gaat in beroep

Volgens de advocaten van Abbott is die schade te wijten aan een zuurstoftekort bij de geboorte van het meisje. Het bedrijf zegt dat de speciale kunstvoeding van levensbelang is voor prematuren en heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Abbott is niet de enige babymelkfabrikant waartegen in de VS rechtszaken lopen. Ook Reckitt Benckiser is voor de rechter gedaagd. In totaal zijn er tegen de duizend processen tegen deze twee multinationals aangespannen. In maart besloot een jury in een van die zaken dat Reckitt 60 miljoen moet betalen. Ook dat bedrijf is in hoger beroep gegaan.