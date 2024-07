Jongen van 17 dood gevonden na ontploffing huis Beieren

Na een explosie in een huis in Zuid-Duitsland is het lichaam gevonden van een 17-jarige jongen. De tiener lag in een naastgelegen woning die ook zwaar beschadigd raakte.

Aan het eind van de middag was er een enorme explosie in Memmingen, in de deelstaat Beieren. De woning waar de ontploffing plaatsvond is volledig verwoest en ook omliggende huizen raakten beschadigd. Een fotograaf van het Duitse persbureau DPA zegt dat brokstukken 100 meter verderop zijn neergekomen.

Omdat er twijfels zijn over de veiligheid hebben de autoriteiten het gebied afgesloten en moet een onbekend aantal bewoners de nacht elders doorbrengen.

Naar de 68-jarige bewoner van het ontplofte huis werd aanvankelijk gezocht, maar later bleek dat hij op het fatale moment niet thuis was. Er zijn verder geen vermisten. De oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk.