Opheldering FBI na opmerking directeur: Trump geraakt door kogel schutter

De FBI zegt dat oud-president Trump twee weken geleden geraakt is door een kogel uit het geweer van de man die een moordaanslag op hem wilde plegen. De Amerikaanse federale politiedienst geeft daarmee opheldering nadat topman Wray eerder deze week in het Congres daarover onduidelijkheid had laten ontstaan.

"We vragen ons nog af of zijn oor is geraakt door een kogel of door scherven", zei Wray woensdag in het Huis van Afgevaardigden. Trump reageerde woedend op de suggestie dat het iets anders kon zijn dan een kogel. "Het was helaas een kogel die mijn oor heeft geraakt en hard ook. Het was geen glas en ook geen scherven."

Ook zijn dokter, die hem de afgelopen weken heeft behandeld, zegt dat Trump door een kogel was geraakt. "Er is absoluut geen bewijs dat het iets anders dan een kogel was. Wray zat volkomen fout door te suggereren dat het iets anders kon zijn."