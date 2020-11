Manchester United onderuit bij Basaksehir, Leipzig klopt PSG

Marcus Rashford baalt namens United - AFP

Manchester United, dat nog zonder puntenverlies was, heeft zich in groep F van de Champions League in Istanbul verslikt in Basaksehir: 2-1. In dezelfde groep klopte RB Leipzig in eigen huis met 2-1 Paris Saint-Germain, dat in de halve finales van het vorige seizoen nog met 3-0 te sterk was geweest. Demba Ba bracht Basaksehir al snel op 1-0 tegen Manchester United. De Engelse defensie was massaal naar voren opgerukt en vergat de Senegalees, die na een lange bal een vrije doortocht had. Tegen het einde van de eerste helft werd de schade voor United nog groter, toen balverlies door Edin Visca werd afgestraft. Anthony Martial bracht echter nog voor de rust koppend de spanning weer terug.

Edin Visca schiet Basaksehir naar 2-0 tegen Manchester United - EPA

United had na de pauze een groot overwicht, maar creëerde weinig. Ook Paul Pogba, die na een uur spelen Donny van der Beek kwam aflossen, kon daar niets aan veranderen. In de extra tijd belandde de bal nog wel bijna in het Turkse doel, maar verdediger Alexandru Epureanu kon op de doellijn redding brengen. Leipzig klopt gehandicapt PSG Paris Saint-Germain moest het tegen RB Leipzig stellen zonder z'n geblesseerde sterspelers Kylian Mbappé en Neymar, terwijl ook Mauro Icardi, Marco Verratti en Julian Draxler niet beschikbaar waren. Toch kwam de Franse ploeg al snel op 0-1. Moise Kean kwam op de proppen met een subtiel passje dat Ángel Di MarÍa met buitenkant links een passend vervolg gaf. Na kansen voor Leipzig mocht Di María na een kwartier een strafschop nemen omdat Dayot Upamecano de bal met de hand had beroerd. Peter Gulacsi stopte de inzet van de Argentijn, die één keer eerder in de Champions League vanaf elf meter aanlegde - in 2014 namens Real Madrid - en ook toen faalde.

PSG-doelman Keylor Navas kan niet bij de inzet van Christopher Nkunku - AFP

Kort voor de pauze sloeg Leipzig, dat de boeken inging als de eerste Duitse club die aan een Champions League-wedstrijd begon zonder Duitse spelers in de ploeg, terug. Christopher Nkunku vond op aangeven van oud-PSV'er Angeliño de uiterste hoek: 1-1. In de tweede helft kreeg Leipzig na hands van Presnel Kimpembe ook een penalty. Emil Forsberg hield het hoofd wel koel en zette de thuisploeg op 2-1. Met tien man - Idrissa Gueye liep in de 69ste minuut tegen zijn tweede gele kaart aan - trachtte PSG de rug te rechten, maar een puntje zat er niet meer in. Een volgende tweede gele kaart, voor Presnel Kimpembe, wel.

De stand in groep H van de Champions League - NOS

In groep H leverde de confrontatie tussen FC Zenit en Lazio geen winnaar op. Het werd in Sint-Petersburg 1-1. Middenvelder Aleksandr Erokhin zette Zenit na iets meer dan een halfuur op voorsprong. Na rust was Lazio, dat het vanwege coronaperikelen moest stellen zonder Ciro Immobile, Lucas Leiva en keeper Thomas Strakosha maar Wesley Hoedt in basis had staan, een stuk sterker. Invaller Felipe Caicedo trok tien minuten voor tijd de stand weer gelijk. Diep in blessuretijd dacht de thuisploeg alsnog te winnen, maar het doelpunt van invaller Andrey Mostovoy ging niet door vanwege buitenspel. Dortmund pakt leiding Borussia Dortmund profiteerde optimaal van de misstap van de Italianen en nam dankzij een 3-0 overwinning bij Club Brugge de leiding in de poule. Brugge zorgde aanvankelijk voor de meeste dreiging, maar toen de Duitse formatie eenmaal op toeren was, bleek er geen houden meer aan te zijn.

Erling Haaland zet Dortmund van dichtbij op 0-2 - Pro Shots

Thorgan Hazard opende na een kwartier de score, waarna Erling Haaland nog voor rust zijn reputatie als goaltjesdief waar maakte met twee doelpunten - zijn dertiende en veertiende in elf Champions League-wedstrijden. Tussendoor verkwanselde Ruud Vormer oog in oog met doelman Roman Burki een kans voor de thuisploeg. De tweede helft verliep tamelijk bloedeloos en in ieder geval zonder doelpunten.