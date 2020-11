Manchester United in Champions League onderuit bij Basaksehir

Manchester United, dat nog zonder puntenverlies was, heeft zich in groep F van de Champions League in Istanbul verslikt in Basaksehir: 2-1.

Demba Ba bracht Basaksehir al snel op 1-0. De United-defensie was massaal naar voren opgerukt en vergat de Senegalees, die na een lange bal een vrije doortocht had.

Tegen het einde van de eerste helft werd de schade voor United nog groter, toen balverlies door Edin Visca werd afgestraft. Anthony Martial bracht echter nog voor de rust koppend de spanning weer terug.

United had na de pauze een groot overwicht, maar creëerde weinig. Ook Paul Pogba, die na een uur spelen Donny van der Beek kwam aflossen, kon daar niets aan veranderen. In de extra tijd belandde de bal nog wel bijna in het Turkse doel, maar verdediger Alexandru Epureanu kon op de doellijn redding brengen.

United blijft ondanks de nederlaag vooralsnog koploper, maar kan later vanavond achterhaald worden door RB Leipzig of Paris Saint-Germain die elkaar in Duitsland ontmoeten.

Zenit gelijk tegen Lazio

In groep H leverde de confrontatie tussen Zenit en Lazio geen winnaar op. Het werd in Sint-Petersburg 1-1.

Middenvelder Aleksandr Erokhin zette Zenit na iets meer dan een halfuur op voorsprong. Na rust was Lazio, met Wesley Hoedt in de gelederen, een stuk sterker. Invaller Felipe Caicedo trok tien minuten voor tijd de stand weer gelijk.

Diep in blessuretijd dacht de thuisploeg alsnog te winnen, maar het doelpunt van invaller Andrey Mostovoy ging niet door vanwege buitenspel.

Later op de avond spelen groepsgenoten Club Brugge en Borussia Dortmund tegen elkaar.