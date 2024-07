Excuses voor 'afschuwelijk' wassen beeld van Sinéad O'Connor: 'Dit moet beter'

Het wassenbeeldenmuseum in Dublin heeft een beeld van Sinéad O'Connor een paar uur na de onthulling alweer teruggetrokken na klachten dat het niet leek. Zelfs de broer van de Ierse zangeres zocht contact met de media om zijn ongenoegen te uiten.

"Ik was geschokt. Het leek een kruising tussen een etalagepop en iets uit Thunderbirds", zegt John O'Connor. "Het was afschuwelijk."

Het beeld werd gisteren onthuld, een dag voor de eerste sterfdag van de zangeres. Ze werd een jaar geleden op haar 56ste dood aangetroffen in haar woning in Londen. Later werd vastgesteld dat ze een natuurlijke dood was gestorven.

Overgedaan

Onmiddellijk na de onthulling was er al kritiek dat het beeld niet leek. Directeur Paddy Dunning bood vandaag excuses aan. "Het beeld is weggehaald. We gaan het over doen, dit moet beter." Hij ontkende nadrukkelijk dat het broddelwerk bedoeld was als publiciteitsstunt.

Dunning gaf tegenover omroep RTÉ toe dat hij het beeld voor de presentatie niet gezien had. "Het beeld was de nacht ervoor afgeleverd. We hebben het vooraf niet gezien." Dunning ging niet in op de vraag waarom hij het werk niet gecontroleerd had.

De singer-songwriter uit Dublin was het bekendst van haar versie van Nothing Compares 2 U van Prince uit 1990. Het wassenbeeld moest de zangeres verbeelden ten tijde van die videoclip.