ADO Den Haag staat Omroep West voorlopig niet te woord na artikel

ADO Den Haag staat Omroep West voorlopig niet meer te woord. Dat heeft de voetbalclub aan de regionale omroep laten weten.

Aanleiding is een artikel van de regionale omroep over het afgelopen seizoen van de voetbalclub, waarin volgens de club "meerdere feitelijke onjuistheden" zouden staan.

"Deze onjuistheden schaden niet alleen de reputatie van de club, maar ook die van individuele betrokkenen", schrijft de club in een verklaring. Omroep West zegt dat de club na vragen niet heeft "kunnen of willen aangeven" wat er niet klopt aan het stuk.

'ADO gooit deur dicht'

Gesprekken tussen de twee partijen, waaronder een bemiddelingspoging van vakorganisatie de Nederlandse Sport Pers (NSP), hebben volgens ADO er "niet toe geleid dat het verschil van inzicht is verdwenen". Daarom heeft de club besloten voorlopig geen interviews meer te geven aan journalisten van de omroep.

Het is niet duidelijk hoelang de maatregel van ADO zal duren. Omroep West mag nog wel aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden om daar verslag van te doen. Verder zegt de club open te staan om met Omroep West in gesprek te blijven.

"De omroep dacht constructief met ADO in gesprek te zijn over een verschil van inzicht", zegt hoofdredacteur Henk Ruijl van Omroep West. "Alleen gooit ADO nu de deur dicht." Omroep West spreekt van een "boycot" en zegt zich nog te beraden op "een passend antwoord".

'Geen oplossing in het conflict'

De NSP zegt bij de regionale omroep dat het besluit van ADO geen oplossing is in het conflict. "ADO Den Haag stelt dat de maatregel 'voorlopig' is en dat roept natuurlijk de vraag op hoelang deze maatregel dan duurt en waarvan opheffing dan afhankelijk is", zegt de NSP. "Daardoor wordt niet alleen de omroep gestraft, maar worden ook de kijkers en luisteraars van Omroep West daarin geschaad."

In 2022 besloten de spelers en de technische staf van FC Groningen geen interviews meer te geven aan RTV Noord. Het besluit om de regionale omroep niet meer te woord te staan volgde toen ook na onenigheid over een artikel.

Uiteindelijk bleek de persstop maar voor één wedstrijd, maar daarna stelde de club wel een aantal voorwaarden aan de verdere samenwerking in het lopende voetbalseizoen.