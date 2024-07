Nieuwbouw trekt sneller aan dan voorspeld, zien bouwbedrijven

"Het mag buiten dan wel regenen, maar hier binnen schijnt de zon." De manier waarop directeur Ton Hillens van Heijmans deze ochtend de sfeer bij zijn bedrijf omschrijft gaat voor meer grote bouwers op. De feeststemming komt namelijk niet alleen door een hogere omzet en meer winst, maar de motor hiervan. Dat is namelijk vooral de toename van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen.

Met 1587 woningen verkocht Heijmans in de eerste zes maanden van dit jaar bijna twee keer zoveel huizen als in het eerste halfjaar van 2023, vooral aan consumenten. "De nieuwbouw trekt sneller aan dan ik had voorspeld", stelt Hillen. "Dit begon eind vorig jaar en zette zich de afgelopen twee kwartalen door."

Concurrent BAM hing een dag eerder om dezelfde reden de vlag uit. Bij de Nederlandse divisie verdubbelde daar de omzet in het afgelopen halfjaar, ook hier geholpen door de nieuwbouw. In deze periode verkocht BAM 832 woningen, met name aan consumenten. Dat waren er in dezelfde periode van vorig jaar nog 577. De tweede helft van 2024 wordt BAM nog beter, omdat het verwacht dit jaar in in totaal zo'n 1700 nieuwbouwwoningen te verkopen.

Positief over woningmarkt

De heropleving van de nieuwbouw is opmerkelijk, omdat er de afgelopen twee jaar fors minder vergunningen voor nieuwe koop- en huurwoningen werden afgegeven. Dat zou betekenen dat er in de hier op volgende jaren juist minder opgeleverd gaan worden.

Bij Heijmans werden het afgelopen halfjaar woningen uit oudere projecten verkocht, erkent Hillen. "Maar ook uit nieuwe projecten. We merken dat die sneller worden verkocht. Dat maakt dat we op dit moment erg positief over de woningmarkt zijn."

Hogere lonen, lagere rente

Dat huizenkopers zich meer richten op nieuwbouw komt mede door de gestegen lonen, stelt woningbouwspecialist Hans-Hugo Smit van Rabobank: "Mensen hebben meer te besteden en kunnen meer bieden op een woning. Daarnaast is de hypotheekrente dit jaar weer is gedaald. Dat maakt dat er nu veel vraag is."

Wat ook meespeelt is het kleiner wordende verschil tussen de prijzen van bestaande koopwoningen en die van nieuwbouw. Makelaarsvereniging NVM meldde begin deze maand dat een nieuwbouwwoning in het tweede kwartaal van dit jaar 475.000 euro kost. Met gemiddeld bijna 468.000 euro zijn kopers van bestaande woningen niet bijster veel goedkoper uit.

Sneller kiezen voor nieuwbouw

Wie van een goed geïsoleerde en energiezuinige woning droomt, lijkt nu sneller voor nieuwbouw te kiezen. "Dan ben je in een keer klaar", wijst Smit naar het relatief kleine prijsverschil. "Met een bestaande woning moet je nog best veel doen. Als je zelf handig bent is dat een voordeel. Maar voor de meeste mensen is dit best een risico. Als de prijs goed is, dan kiezen mensen nu sneller voor nieuwbouw."

Toch blijft het gissen of één zwaluw nu een zomer maakt. Bij Heijmans ziet Hillen de nieuwe dynamiek onder woningkopers wel als een grote kans. Hij zegt blij te zijn dat het nieuwe kabinet het woningmarktbeleid van de vorige woonminister Hugo de Jonge lijkt door te willen zetten. Zijn opvolger Mona Keijzer moet van hem wel het stokje overnemen door vertragingen en obstakels bij nieuwbouw weg te werken.