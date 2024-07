Braziliaanse boer krijgt boete van 47 miljoen voor ontbossen Amazone

Een boer in Brazilië moet een boete betalen van omgerekend ruim 47 miljoen euro voor het aanbrengen van schade aan het Amazonewoud. Het is de grootste civiele klimaatzaak ooit in het land.

De boer, Dirceu Kruger, was tussen 2003 en 2016 verantwoordelijk voor het ontbossen van 5600 hectare aan Amazonewoud, in de steden Boca de Acre en Lábrea. Die liggen in de staat Amazonas, in het noordwesten van Brazilië.

Kruger liet bomen en vegetatie verwijderen met kettingzagen en zette dat stuk land vervolgens in brand, waarna hij er grasland van maakte voor zijn vee. Bewijs daarvoor werd geleverd via satellietbeelden. Ook zijn er filmopnames waarop Kruger toegeeft dat te hebben gedaan.

Naast de miljoenenboete moet hij ook proberen het vernielde regenwoud te herstellen, en mag hij in de toekomst ook geen vee meer houden. Kruger kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

Het bedrag van 47 miljoen is berekend aan de hand van een model van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het ontboste gebied zou hebben geleid tot de uitstoot van 901.000 ton aan koolstof. Als de natuur juist koolstof vasthoudt, zet de klimaatverandering zich minder hard door.

Bolsonaro en Lula

Het Amazonegebied is het grootste regenwoud ter wereld. De helft daarvan ligt in Brazilië. De ontbossing daar liep sinds 2004 gestaag af, maar onder voormalig president Bolsonaro liep de ontbossing tussen 2019 en 2022 juist weer op. Hij bezuinigde op de handhavers die ontbossing tegen moesten gaan.