Zhu Aobing test het coronavaccin, net als honderdduizenden andere Chinezen

In de maanden daarna zijn vele honderdduizenden Chinezen hem gevolgd. Nog voordat alle onderzoeksresultaten binnen zijn, is de uitrol van Chinese kandidaat-vaccins begonnen.

Zhu Aobing is een van de eerste Chinezen die een vaccin tegen covid-19 kregen toegediend. "Ik zag op mijn WeChat-tijdlijn dat er vrijwilligers werden gerekruteerd voor een nieuw vaccin", zegt Aobing (27). "Toen heb ik me opgegeven."

China is begonnen met vaccineren: 'Ik denk dat het veilig is' - NOS

Al in maart kreeg Aobing, die meerdere jaren als soldaat diende in het Volksbevrijdingsleger, zijn eerste inenting. "Ik ben lid van de Communistische Partij. Toen Wuhan in deze crisis terechtkwam, wist ik dat dit het moment was om naar voren te treden", zegt Aobing op de campus van de Ingenieursuniversiteit van Wuhan, waar hij e-commerce studeert. "De verantwoordelijkheid die je voelt als soldaat, die raak je nooit meer kwijt."

Vol trots laat hij foto's zien waarop hij te zien is met Chen Wei, een bekende generaal-majoor van het Volksbevrijdingsleger, die eerder in de frontlinie werkte bij de ebola-epidemie in Afrika. Het vaccin dat hij kreeg toegediend werd door haar ontwikkeld. Met hulp van verschillende onderzoekscentra en farmaceut Cansino Biologics uit Tianjin werden al in maart de eerste tests op mensen uitgevoerd.