Politie zoekt nog steeds getuigen van dodelijk geweld Den Haag

De politie heeft op het Plein in Den Haag borden geplaatst met een oproep aan getuigen die mogelijk iets kunnen zeggen over de dodelijke mishandeling van een 23-jarige Somalische man vorig weekend.

Er worden ook andere middelen ingezet om getuigen en beelden te vinden van het geweldsincident.

De mishandeling vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag 21 juli tussen het Spui, de Lange Poten en het Plein, een bekend uitgaansgebied in Den Haag. Het slachtoffer woonde in het asielzoekerscentrum in Heerhugowaard.

De politie meldt vandaag dat de man is belaagd door vier mannen. Eerder sprak de politie over acht verdachten die mogelijk betrokken waren bij de openlijke geweldpleging. Inmiddels is duidelijk dat vier van hen geweld hebben gebruikt. Wat de rol is van de andere vier mannen uit de groep, wordt nog onderzocht. Er is nog niemand aangehouden.

Van de vier mannen die geweld hebben gepleegd zegt de politie dat ze tussen de 18 en 35 jaar oud zijn en een licht getinte huidskleur hebben.

In de nacht van de mishandeling waren er veel mensen in de stad. De politie hoopt daarom in contact te komen met getuigen of mensen die een filmpje hebben gemaakt of ontvangen.