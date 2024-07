Cel voor tieners die man doodsloegen met stoeptegel

De rechtbank in Amsterdam heeft twee jongens van 14 en 16 jaar oud veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs wegens de gewelddadige dood van een 42-jarige man in Amsterdam-Noord. Dat zijn de maximale straffen die de jongens opgelegd konden krijgen en ze zijn gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Het slachtoffer was een 42-jarige vrachtwagenchauffeur en vader van vier kinderen. Hij werd vorig jaar in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 augustus zwaargewond gevonden op het NDSM-plein. De twee jongens hadden onder meer een stoeptegel van 17 kilo op zijn hoofd laten vallen. Ook sloegen ze hem met stenen.

Een paar dagen later overleed de man in het ziekenhuis. In het vonnis staat dat de jongens de man opzettelijk van het leven hebben beroofd. "Dit zinloze geweld was enkel voor eigen vermaak."

Meerdere strafbare feiten in één week

In dezelfde week dat de vrachtwagenchauffeur van het leven werd beroofd, maakten de jongens zich nog aan andere misdrijven schuldig. Zo trapten ze een slapende dakloze man in Tilburg tegen het hoofd en pleegden ze een aantal straatroven waarbij hun slachtoffers werden bedreigd met geweld als ze hun spullen niet zouden afgeven.

Van de mishandeling van de dakloze man maakten de jongens beelden, die ze deelden via Snapchat.

"Passend en noodzakelijke maatregel"

De rechter oordeelt dat de jongens door wat ze hebben gedaan de samenleving hevig hebben geschokt. Bovendien lijken ze niet doordrongen van de ernst van hun handelen. Ook toonden ze onvoldoende berouw. Omdat ze tijdens de mishandelingen en berovingen 13 en 15 jaar oud waren, kan de rechtbank maximaal 1 jaar jeugdgevangenis en jeugd-tbs opleggen.

De rechtbank legt dit soort straffen niet vaak op, maar omdat volgens deskundigen en de rechtbank een levensdelict één van de ernstigste delicten is die er bestaan, vinden ze de straf "passend en noodzakelijk voor beide jongens".