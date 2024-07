Treinverkeer Frankrijk komt weer op gang: dit weten we nu over de sabotageactie

Verschillende Franse media schrijven dat er in mei een soortgelijke actie was op een spoorlijn van de TGV tussen Aix-en-Provence en Marseille. Dat was op de dag dat de olympische vlam naar Marseille kwam. Naar dat incident wordt nog onderzoek gedaan.

Heeft de actie invloed op de openingsceremonie?

De organisatie van de Olympische Spelen zei vanmiddag dat ondanks de sabotageacties de openingsceremonie doorgaat zoals gepland.

De ceremonie is op de Seine midden in de stad. Het is voor het eerst dat de openingsceremonie niet in een stadion is. Het gebied rondom de Seine was al zeer streng beveiligd, toegang is alleen mogelijk voor mensen met een speciale QR-code. Ook voor de rest van de Olympische Spelen heeft de sabotageactie geen gevolgen, melden de organisatie en de verantwoordelijke ministers.

Wat zijn de gevolgen voor Nederlanders?

Passagiers die in Nederland opstappen voor een reis naar Parijs lijken vooralsnog weinig hinder te ondervinden. Volgens de NS was het niet ongebruikelijk druk op de treinstations in Rotterdam en Amsterdam.

Eurostar heeft voor vandaag wel een kwart van zijn dienstregeling geschrapt. Dat is de spoorwegmaatschappij ook van plan morgen en zondag. Vanwege de sabotage wordt de internationale trein van Nederland naar Parijs omgeleid. Reizigers kunnen kosteloos hun reis annuleren of aanpassen of hun geld terugkrijgen.