Na jaren krijgt Sakho excuses van WADA voor onterechte dopingschorsing

De Franse voetballer Mamadou Sakho heeft van het wereldantidopingagentschap WADA excuses gekregen en kan een forse schadevergoeding tegemoet zien, nadat hij in 2016 - zo bleek later - onterecht geschorst was voor dopinggebruik.

Sakho werd in maart 2016, drie maanden voor de start van het Europees kampioenschap in Frankrijk, positief bevonden op het gebruik van afslanksupplementen die, bij nader inzien, helemaal niet op de lijst met verboden middelen bleken te staan. Het WADA schorste de voetballer op 28 april voor een periode van dertig dagen en deed in die periode verder onderzoek.

Precies een maand later kreeg Sakho te horen dat zijn schorsing niet werd verlengd. In de tussentijd had hij al lijdzaam moeten toezien hoe zijn ploeggenoten bij Liverpool de Europa League-finale speelden - en met 3-1 verloren van Sevilla.

Geen EK in eigen land

Drie dagen nadat bekend was gemaakt dat de schorsing van Sakho niet zou worden verlengd, moest de Franse bondscoach Didier Deschamps zijn definitieve EK-selectie indienen. De verdediger was tot die tijd altijd een vaste waarde bij Les Bleus geweest en maakte onder meer het WK in 2014 mee. Maar in 2016 ging een plek in de selectie aan zijn neus voorbij. Zijn reputatie was geschaad.