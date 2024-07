Irakese judoka legt eerste positieve dopingtest af op de Olympische Spelen

Sajjad Sehen, een Irakese judoka die mee zou doen op de Olympische Spelen in Parijs, heeft positief getest op doping. Hij was een mogelijke tegenstander van judoka Frank de Wit later in het toernooi.

De 28-jarige sporter testte positief op anabole steroïden. Het is de eerste positieve dopingtest op de Olympische Spelen, die vanavond worden afgetrapt met de openingsceremonie.

Sehen is voorlopig geschorst terwijl het International Testing Agency (ITA) kijkt naar een mogelijke vervolging voor de sporter.

"Dit betekent dat de atleet niet mee mag doen aan wedstrijden, trainingen, of andere activiteiten tijdens de Olympische Spelen", zegt het ITA.

Potentiële tegenstander Frank de Wit

Sehen zou dinsdag in actie komen. In de zestiende finales voor mannen tot 81 kilogram zou hij Sharofiddin Boltaboev uit Oezbekistan treffen.

In die klasse doet dus ook Nederlander De Wit mee. Hij neemt het dinsdag op tegen Hugo Cumbo uit Vanuatu.