Hockeyers verliezen in Pro League na shoot-outs bij wereldkampioen België

De Nederlandse hockeymannen hebben hun interlandjaar afgesloten met een nederlaag na shoot-outs tegen wereldkampioen België. Het aantrekkelijke Pro League-duel in Brussel eindigde in 4-4, waarna de Belgen in het extraatje foutloos bleven, terwijl aan Oranje-zijde drie missers genoteerd moesten worden.

Oranje had in 2018 de WK-finale van België verloren, eveneens na shoot-outs. De Belgen werden daarna twee keer (in drie duels) verslagen.

Uitgekookt

Het eerste gevaar in de reguliere speeltijd kwam van de thuisploeg en het eerste doelpunt ook. Halverwege het eerste kwart mocht Alexander Hendrickx aanleggen voor een strafcorner en die buitenkans was welbesteed aan de Belgische speler van Pinoké, al ging doelman Maurits Visser in zijn vierde interland niet helemaal vrijuit bij het lage schot door het midden.

Een minuut later had Jeroen Hertzberger de gelijkmaker al binnengetikt na een uitgekookte pass van Jelle Galema. En daar bleef het niet bij voor Oranje, dat kort voor het einde van het eerste kwart op voorsprong kwam dankzij Thierry Brinkman, die de bal in twee instanties langs Loïc van Doren wist te krijgen: 1-2.

Snel antwoord

Het hoge tempo leverde voor rust geen treffers meer op, maar in het derde kwart was het wel snel raak. Visser keerde na een Belgische strafcorner een schot van Arthur van Doren waarna de opspringende bal door Maxime Plennevaux alsnog in het doel getennist kon worden.

Opnieuw liet het Nederlandse antwoord niet lang op zich wachten, al had het daarbij wel de hulp nodig van de jubilerende scheidsrechter Coen van Bunge, die zijn honderdste interland floot. Hij bestrafte een overtreding op Jorrit Croon met een strafcorner, hoewel het er op leek dat juist de Oranje-speler in de fout was gegaan. Jip Janssen scoorde vervolgens met een snoeihard schot vanaf de rand van de cirkel: 2-3.