Trump wil hertelling in Wisconsin en tellen van stemmen in Michigan stoppen

Het campagneteam van president Trump gaat vragen om een hertelling van de stemmen in Wisconsin en eist ook bij de rechter dat het tellen van de stemmen in Michigan wordt stopgezet. Dat zegt de campagnemanager van Trump. Hij stelt dat er berichten zijn over onregelmatigheden bij het stemmen in Wisconsin. "En daardoor zijn serieuze twijfels ontstaan over de validiteit van de resultaten", schrijft hij in een verklaring.

Welke onregelmatigheden dat dan zouden zijn, zegt de campagnemanager er niet bij. Volgens deskundigen is fraude een zeldzaamheid bij het stemproces in de Verenigde Staten. En volgens het hoofd van de kiescommissie in Wisconsin zijn de verkiezingen soepel verlopen.

In Michigan, een andere cruciale staat, wil het team van Trump dat het tellen van de stemmen wordt stopgezet. Zijn campagneteam zegt dat Trump-medewerkers geen "zinvolle toegang" hebben gekregen tot locaties waar de stemmen worden geteld. Ook eist het campagneteam bij de rechter dat de stembiljetten die niet door Trumps campagneteam zijn gecontroleerd opnieuw worden bekeken.

Kleine marges

Volgens persbureau AP heeft Biden Wisconsin (10 kiesmannen) gewonnen. Trump staat op 48,9 procent van de stemmen, Biden op 49,5 procent. In Michigan, goed voor 16 kiesmannen, staat Biden op 49,6 procent van de stemmen en Trump op 48,8 procent van de stemmen. Daar is 96 procent geteld.

In 2016 pakte Trump nog de winst in zowel Michigan als Wisconsin, ook met een klein verschil van zijn toenmalige opponent Hillary Clinton.

Van stembus naar rechtbank

Naar aanleiding van de aankondiging van Trumps campagnemanager zegt correspondent Arjen van der Horst dat de strijd zich lijkt te verplaatsen van de stembus naar de rechtszaal. Hij wijst erop dat de Republikeinen vannacht ook al probeerden om de telling van de poststemmen in Nevada stop te zetten. De rechter gaf hun ongelijk.

"De Republikeinen, maar ook de Democraten hebben een klein leger aan advocaten ingehuurd", zegt Van der Horst. "En die gaan proberen om elke opening te vinden om uitslagen aan te vechten als die niet in hun voordeel zijn. Dit kan nog een heel lange juridische strijd worden."