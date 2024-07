Nog eens tienduizenden Oekraïners zonder stroom door drone-aanval

Voorlopig is niet de kou maar de hitte een probleem voor Oekraïense burgers. De temperatuur loopt plaatselijk op 37 graden en de airconditioning kan maar beperkt aan. In de paar uur dat er wel stroom is, zo vertelt een gezin tegen de verslaggever, worden flessen water bevroren die vervolgens als koelelement dienen in een koelkast zonder stroom. "Dit is de tweede maand dat de stroom dagelijks wordt afgesloten."

Stroomgeneratoren draaien overuren in Oekraïense steden. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld ziekenhuizen blijven functioneren. Ook zetten de strijdkrachten extra (door NAVO-landen geleverd) luchtafweergeschut in om militaire en kritieke infrastructuur te beschermen. Maar het land is zo groot dat het onmogelijk is om alles te verdedigen.

'Rusland zet houten drones in'

Daar komt bij dat het Russische leger zijn tactiek van luchtaanvallen verder aanpast. Inmiddels worden ook goedkope drones van plastic en hout ingezet, zegt een anonieme militaire bron vandaag tegen persbureau Reuters.

De nieuwe onbemande toestellen zijn bedoeld om het Oekraïens afweergeschut uit de tent te lokken. Terwijl de houten drones worden neergehaald, proberen de kamikazedrones ongehinderd door te vliegen naar het eigenlijke doelwit om daar met explosieven zoveel mogelijk schade aan te richten. Daarnaast kunnen de nieuwe modellen ook de Oekraïense stellingen fotograferen, zegt de militaire bron. Die informatie gebruikt het Russische leger voor nieuwe aanvallen.