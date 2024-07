Tieners verdacht van mishandelen Grindr-afspraak, OM zoekt slachtoffer

Het Openbaar Ministerie is op zoek naar het slachtoffer van een ernstige mishandeling in Almere. De man had begin juni een afspraak gemaakt met een andere man via datingapp Grindr. Op de afgesproken locatie werd hij mishandeld en mogelijk beroofd door drie tieners.

De mishandeling in het Homeruskwartier in Almere werd door de verdachten gefilmd. Het OM verdenkt de jongens van poging tot doodslag vanwege het ernstige geweld dat is gebruikt. Het slachtoffer heeft zich nooit gemeld en geen aangifte gedaan.

Meer slachtoffers

Het drietal, een 15-jarige jongen uit Purmerend en twee jongens van 14 en 15 uit Almere, zat al vast voor een andere mishandeling en beroving. Het slachtoffer van die mishandeling op maandag 24 juni had ook een afspraak gemaakt via Grindr, schrijft Omroep Flevoland.

Toen hij aankwam op zijn date in het bos in Almere werd hij vernederd, mishandeld en beroofd door drie jongens, schrijft de omroep. Hij belde direct daarna de politie. Kort daarna werden de tieners aangehouden. Ze zitten nog vast.

Het OM denkt dat er misschien nog meer mensen slachtoffer zijn geworden en hoopt dat zij zich melden.