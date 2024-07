Brussel akkoord met Nederlandse subsidie voor nieuwe reactor Petten

De Europese Commissie geeft groen licht voor een Nederlandse subsidie van 2 miljard euro voor de bouw van een kernreactor in Petten. De zogeheten Pallas-reactor gaat onder meer medische isotopen produceren.

Deze isotopen worden gebruikt voor de behandeling van onder meer kanker en het maken van scans om de ziekte op te sporen.

Met de subsidie, die deels een lening is, wordt de oude kernreactor in het Noord-Hollandse dorp vervangen.

Nederland had Brussel om toestemming gevraagd voor de subsidie. Dat is volgens Europese afspraken verplicht, om op die manier oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en landen tegen te gaan.

Petten is een van de belangrijkste leveranciers van medische isotopen ter wereld. Door de komst van de nieuwe reactor kan Nederland de komende vijftig jaar doorgaan met de productie van de hiervan.

Vergunning

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gaf in februari vorig jaar al goedkeuring voor de bouw van de nieuwe reactor. Het was voor het eerst in tientallen jaren dat er een vergunning kwam voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Nederland.

Het duurt nog wel even voordat de kernreactor daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden. Op dit moment wordt de bouw voorbereid. Zodra de reactor af is, moet er bij de ANVS nog een vergunning worden aangevraagd voor de ingebruikname. Dit gebeurt naar verwachting in 2028.