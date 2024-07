Oranje-zwemmers klaar voor olympisch toernooi: 'Ga voor een medaille'

Schouten probeert zich zo min mogelijk te laten afleiden door randzaken. "Ik weet: ik ben hier om te zwemmen en dat wil ik heel goed doen. Als ik me nu laat afleiden, bijvoorbeeld doordat ik de hele dag door het dorp ga lopen, dan kost dat gewoon energie. Als ik klaar ben, dan heb ik daar nog tijd voor. Ik ben hier niet om vakantie te houden."

De 24-jarige Steenbergen begint aan haar derde Olympische Spelen. Zaterdagochtend zwemt ze in de series van de vrije slag estafette.

Doseren

Of de kopvrouw gespaard kan worden voor de finale, later op de dag? Steenbergen: "Nee, die ruimte hebben we niet. We gaan er als achtste in, dus we hebben alles nodig om de finale te halen. Ik zal ook in de ochtend starten en kijken wat er nodig is. Als het kan, zal ik mogelijk een beetje inhouden, maar anders ga ik er gewoon voor."

Toch is gedoseerd zwemmen nog niet zo makkelijk, zegt de Friezin, die individueel in actie zal komen op de 100 meter vrij en de 200 meter wisselslag. "Ik ben vooral bang dat ik te weinig geef. Ik wil niet dat het aan mij ligt."