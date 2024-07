Snelste tijd Verstappen in eerste training België, wel gridstraf voor de race

Max Verstappen heeft in de Formule 1 de snelste tijd neergezet in de eerste vrije training voor de Grand Prix van België. De drievoudig wereldkampioen reed vroeg in de sessie een sterke reeks ronden op de harde banden, waarna hij op het snellere zachte rubber de rapste tijd noteerde.

Verstappen zal zondag in de startopstelling tien plekken naar achteren worden gezet, omdat hij zijn vijfde verbrandingsmotor van het jaar gebruikt. Vier is de limiet in de Formule 1. Voor elk element dat je over die grens gaat, krijg je een gridstraf.

Oscar Piastri noteerde de tweede tijd op het prachtige circuit van Spa-Francorchamps, gelegen in de Belgische Ardennen.

Spin Ricciardo

Vroeg in de sessie maakte Daniel Ricciardo een spin mee. Hij ging te hard op het gas bij het uitkomen van de eerste bocht en ging in de rondte. Later zagen we onder andere Lewis Hamilton kort de baan afsteken in de Les Combes-chicane, aan het einde van het lange rechte stuk in sector 1.