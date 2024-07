Amerikaanse basketbalploeg weer vol supersterren: 'Of ik in Seine ga springen?'

Ruim 250 journalisten en 30 cameraploegen zijn donderdagochtend in het immense perscentrum in Parijs in afwachting van het perspraatje van de basketbalfenomenen. Ze moeten volgens het schema om 11.00 uur op het toneel verschijnen.

Even daarvoor, rond 10.20 uur, verzamelen de eerste journalisten zich al voor de deur. Je kan beter maar op tijd zijn. Een medewerker van de organisatie houdt iedereen buiten de deur, omdat een ander Amerikaans team zijn persmoment heeft.

Komt LeBron James wel? Het gerucht gaat dat hij in zijn hotel is achtergebleven. Dat blijkt te kloppen, want rond 11.15 uur lopen alleen Curry en Durant de perszaal binnen. Opeens wordt het stil.

Voor Curry, een van de beste schutters aller tijden uit de NBA, zijn het zijn eerste Olympische Spelen. Hij was in 2016 geblesseerd en vijf jaar later bedankte hij vriendelijk voor de eer bij de door corona aangepaste Spelen van Tokio.