Schipper redt kind van verdrinkingsdood in de Maas

Een schipper heeft gisteren een kind uit het water gered en gereanimeerd nadat het in de problemen kwam in de Maas bij Grevenbicht (Limburg).

Het kind kwam rond 18.30 uur in de problemen tijdens het zwemmen. Door de kuilen in het water en de sterke stroming raakte het onder water, aldus de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De schipper van het pontje van Grevenbicht naar Rotem zag meerdere meisjes in moeilijkheden, vlak bij een eilandje in de Maas. Hij voer ernaartoe en trok een van hen op de pont.

Twee andere kinderen zwommen verder, maar een van hen ging kort daarna kopje onder. "Ik zag dat een meisje dat kindje vasthield onder water", zegt Henk van de Geer die al negen jaar schipper is op het pontje tegen L1 Nieuws.

'Goed gehandeld'

"Het meisje dat onder water lag heb ik eruit getild, op het pontje gelegd en gereanimeerd. Het hartje klopte niet", zegt hij. Ambulancemedewerkers namen de reanimatie later over. Het kind is in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze kon toen weer zelfstandig ademen.

"De schipper heeft heel erg goed gehandeld", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg tegen de omroep. "Ik doe gewoon wat ik tijdens de bhv-cursus heb geleerd", aldus de schipper.

Gisteren maakte het CBS bekend dat er vorig jaar meer mensen zijn verdronken dan de twee jaar ervoor. In totaal verdronken in Nederland in 2023 139 mensen.