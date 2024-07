Battle of Drums na vijf jaar terug, wel anders door incidenten laatste Zomercarnaval

Vanavond gaat Rotterdam Unlimited (RU) van start, het grootste straatfestival van Nederland waarvan het Zomercarnaval onderdeel is. Na vijf jaar keert de drumcompetitie Battle of Drums terug. Deze editie is door geweldsincidenten uit het verleden niet zoals eerder op straat in de binnenstad, maar in Ahoy.

Aan de Battle of Drums doen Caribische brassbands mee, met muziek die is beïnvloed is door merengue, soca, samba en kaseko. Caribische brassbands zijn ontstaan in Aruba en overgewaaid naar onder andere Curaçao en Suriname.

In 1995 was de eerste Battle of Drums, als warming-up voor het Zomercarnaval, dat een dag later was. Vanuit drie verschillende punten in het centrum liepen drie Caribische brassbands, afkomstig uit verschillende steden, al spelend naar de Coolsingel.

Na deze 'jump up' streden de bands tegen elkaar op een podium om een Golden Drum. Volgens de organisatie trok de drumcompetitie in de hoogtijdagen tienduizenden bezoekers.

In 2019 was de laatste editie. In 2022, na de coronapandemie, keerde alleen de jump up terug, dus er was geen competitie meer op een podium. Dit jaar dreigde het doek volledig te vallen voor het drum-evenement.

De organisatie probeerde er alles aan te doen om toch een brassband-avond te organiseren, maar liep aan tegen hoog oplopende kosten en restricties vanuit de gemeente. Op de valreep sprong Ahoy RU bij en dus wordt de editie van vanavond daar gehouden.

Gisteravond was de laatste repetitie voor de Haagse Rhythm Allstars Brassband, die meedoet aan de Battle of Drums: