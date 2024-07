Vanavond op tv: Verkiezingen Venezuela • Deel 3 serie resistente bacteriën

Deel 3 in serie resistente bacteriën

In de voorgaande afleveringen van de serie over antibiotica-resistentie lieten we zien hoe bacteriën in oorlogssituaties sterker worden en zich sneller verspreiden. En die bacteriën houden zich niet aan grenzen. Resistente bacteriën uit oorlogsgebieden maken wereldwijd slachtoffers. Die bacteriën vormen dus ook in Nederland een probleem, vooral in ziekenhuizen. Maar hier is het wel een stuk beter geregeld dan in de meeste andere landen.