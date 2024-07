Orkaan Gaemi komt aan land in China, 300.000 mensen geëvacueerd

Orkaan Gaemi, die deze week al in de Filipijnen en Taiwan verwoestingen aanrichtte, is vannacht in China aangekomen. In de kustprovincie Fujian in het zuidoosten van het land zijn zeker 300.000 mensen geëvacueerd. De orkaan trekt nu het binnenland in.

Een overheidsinstantie is met spoed bijeengekomen voor maatregelen tegen mogelijke overstromingen. De zware regen die met de orkaan gepaard gaat vormt een groot risico voor de centrale delen van het land, waar veel rivieren stromen.

De verwachting is dat Gaemi vandaag nog naar de provincie Jiangxi trekt, waar het grootste meer van China ligt, het Poyangmeer. Het land bereid zich erop voor dat zeker tien provincies getroffen kunnen worden door de orkaan, waaronder de provincie Henan met meer dan 100 miljoen inwoners.

Klimaatwetenschappers zeggen tegen persbureau Reuters dat de opwarming van de aarde de hevigheid van tropische stormen sterk beïnvloedt. In een rapport stelt een aantal van hen dat de frequentie van de stormen afneemt, maar de kracht ervan toeneemt.

Taiwan en Filipijnen

In Taiwan zijn vijf mensen omgekomen door Gaemi, en meer dan 500 mensen gewond geraakt. Ook is een vrachtschip voor de kust in het noodweer vergaan. De negen mensen aan boord worden vermist.

Gisteren werd duidelijk dat de orkaan zich naar China zou verplaatsen. Het land heeft zich daarom schrap gezet: honderdduizenden mensen werden gisteren al geëvacueerd, tientallen vluchten zijn geschrapt, en spoorwegen zijn afgesloten.

Eerder versterkte de orkaan al de moessonregens op de Filipijnen. Daar is het dodental door de zware regenval en overstromingen opgelopen tot 22. Onder meer door aardverschuivingen moesten ruim 600.000 mensen hun huis verlaten in het zuiden en midden van het land.