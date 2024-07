EU geeft Oekraïne 1,5 miljard aan winst uit bevroren Russische tegoeden

De Europese Unie maakt vandaag de eerste 1,5 miljard euro winst uit bevroren Russische tegoeden over aan Oekraïne. Het geld kan worden gebruikt voor de aankoop van wapens, wederopbouw en humanitaire hulp.

Na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 besloot de EU tot het bevriezen van Russische tegoeden. In totaal is er in de VS, Japan, EU en Canada zo'n 260 miljard euro aan tegoeden van de Russische Centrale Bank bevroren. Daarvan staat een recordbedrag van 191 miljard in Brussel, bij Euroclear. Dat is een instelling die bij transacties op de financiële markten als tussenpersoon fungeert.

De EU komt niet aan het geld zelf, maar keert de winst op die tegoeden, zoals rente en opbrengsten uit beleggingen, nu uit aan Oekraïne. Het plan is om zo'n 3 miljard euro per jaar over te maken aan het land. Daarvan is de eerste helft nu dus vrijgegeven.