Obama's steunen Kamala Harris als presidentskandidaat

De Amerikaanse oud-president Barack Obama en zijn vrouw Michelle hebben hun steun uitgesproken aan Kamala Harris als Democratische presidentskandidaat. Zij laten op X weten dat ze hun "vriendin" zullen helpen in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november.

In een video van ongeveer een minuut is te zien hoe het stel een telefoongesprek voert met vicepresident Harris.

"We belden om te zeggen dat Michelle en ik je alle steun geven en alles zullen doen wat we kunnen om je bij deze verkiezingen in het Witte Huis te krijgen", zegt Obama tegen Harris. Michelle Obama zegt dat ze trots is op Harris en dat de verkiezingen "historisch" worden.

Veel gezag

De Obama's, die binnen de Democratische Partij nog altijd veel gezag hebben, hebben zich dagen op de vlakte gehouden over de kandidatuur van Kamala Harris, ook nadat president Biden al had benoemd dat hij Harris graag als opvolger zou zien. Obama gaf als verklaring dat hij geen invloed wilde uitoefenen op het proces binnen de partij.

Nu de Obama's zich achter Harris hebben geschaard kan dat helpen bij het binnenhalen van geld voor haar campagne. Uiterlijk woensdag 7 augustus moet vaststaan welke Democraat het opneemt tegen de Republikeinse kandidaat, oud-president Donald Trump.