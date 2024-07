Roeikampioenen zien nageslacht naar Spelen gaan: 'Probeer niet te belerend te zijn'

Pas in hun studententijd ontdekten Ralf en Rik het roeien en werden ze fanatiek. De reden dat ze zijn gaan roeien, verbaasde vader Rienks enigszins. "Dat was niet omdat ze er talent voor hadden of olympisch kampioen wilden worden. Nee, het was omdat ze aan ons als ouders (moeder Harriet van Ettekoven is ook een voormalig olympisch roeier, red.) zagen dat wij leuke vrienden hadden en in een fijne omgeving vertoefden tussen de roeiers."

"Dus zij dachten: dat is misschien ook wel iets voor ons. Het had dus niets met medailles of iets dergelijks te maken, maar met het deel uitmaken van een gemeenschap waarin je je thuis voelt."

Op afstand

In de corona-periode ging vader Rienks weleens met zijn zoons mee naar de roeibaan. "Ik probeer niet te belerend te zijn, maar als ze vragen wat ik ervan vind, dan zeg ik natuurlijk wel wat." Over het algemeen houdt Nico Rienks zich op de vlakte. "Ze hebben hun eigen coach en zitten bij andere jongens in de boot. Als ze met zijn tweeën in een boot zouden zitten, zou ik wat opener durven zijn."