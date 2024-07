Vragen en antwoorden over de Olympische Spelen bij de NOS

Al meer dan vijftig jaar zendt de NOS de Olympische Spelen uit. Met oog voor de Nederlandse én internationale prestaties. Met live sport en samenvattingen zoals je bent gewend van de NOS. Plus interviews, reportages en voor- en nabeschouwingen. Op televisie, radio, Teletekst, online en sociale media.

Elke dag kun je bij ons vanaf ongeveer 9.00 tot 22.30 uur genieten van live sport op NPO 1 (en 3), NOS.nl, in de NOS-app en de NOS Live-app.

Aansluitend zenden we vanuit Parc de la Villette in Parijs dagelijks rond 22.30 uur het avondprogramma Studio Parijs uit. Daarin blikken we terug op de olympische dag met atleten, gasten, reportages en andere bijdragen.

Ook RadiOlympia wordt in Parijs gemaakt, van 9.30 tot 23.00 uur.

Hoe bepalen jullie welke sporten live worden uitgezonden?

Tijdens de Spelen wordt op veel momenten gelijktijdig gesport. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat Nederlanders op hetzelfde moment in verschillende disciplines in actie komen. Wat we (live) uitzenden is een journalistieke afweging. We streven ernaar zoveel mogelijk sport te laten zien: live of in samenvatting.

We hebben een aanvullend streamkanaal beschikbaar op NOS.nl, in de NOS-app en de NOS Live-app. Met dat streamkanaal proberen we aanvullend te zijn op wat we al uitzenden. Op het extra streamkanaal streven we ernaar een wedstrijd of race in zijn totaliteit te laten zien en niet tussentijds te schakelen naar andere sporten.

We maken onze programma's voor een zo breed mogelijk, vooral Nederlands, publiek. Daarom hebben we eerst en vooral oog voor de Nederlandse sporters. Dat neemt niet weg dat we de internationale topsport (zonder Nederlandse inbreng) ook laten zien. We volgen Nederlanders, maar medaillemomenten van grote internationale sporten kunnen belangrijker zijn dan Nederlandse voorronden en kwalificaties.

Kan ik live gestreamde wedstrijden later terugkijken?

Op NPO Start kun je terugkijken wat op NPO 1 (en 3) is uitgezonden. Op de livestreams kun je via de knop 'momenten' eenvoudig de hoogtepunten van die olympische dag vinden en terugkijken.

Daarnaast kun je in de NOS-app, op NOS.nl en onze sociale media-kanalen de hoogtepunten en samenvattingen van wedstrijden bekijken.