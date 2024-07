Politie zoekt daders van bloedbad in Papoea-Nieuw-Guinese dorpen

Het is maar de vraag of de bendeleden kunnen worden opgepakt of vervolgd. De afgelopen tien jaar hebben politieonderzoeken nauwelijks iets opgeleverd, zegt gouverneur Allan Bird van Oost-Sepik tegen de Australische zender ABC.

De gouverneur lijkt te suggereren dat hij machteloos staat. "Om een of andere reden wordt het hoofd van de politie constant vervangen. Ze hebben onze provinciale politiecommandant in januari verwijderd en er is nog steeds geen vervanging." Uit het artikel wordt niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor deze beslissingen.

Groeiend aantal wapens

Advocaten en rechters eisen dat de regering in actie komt. "De toename van dit soort incidenten onderstreept de noodzaak tot ingrijpen", zegt het hoofd van landelijke juristenvereniging PNG Law Society in de krant The National.

De advocaten maken zich grote zorgen over het toenemende aantal wapens. In de verklaring wordt verwezen naar het voortdurende geweld in de provincie Enga, die grenst aan Oost-Sepik. In mei werden daar zeker acht mensen gedood en in februari 26 mensen. Ook toen ging het om gewelddadige plunderingen.