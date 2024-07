Limburgse wandelpaden verregend: 'Levensgevaarlijk'

Verschillende wandelpaden in Limburg zijn beschadigd door de vele regenval van de afgelopen maanden. Op de route van de Heuvelland4daagse en Pieterpad zijn omleidingen, omdat sommige stukken niet meer goed begaanbaar zijn.

De Heuvelland4daagse in Zuid-Limburg begint op 8 augustus. Aan het wandelevenement doen zo'n 6000 mensen mee. Op verschillende plekken op de route zijn gaten en diepe geulen ontstaan. "Hier moet je niet met 20 of 30 man gaan wandelen, want dat is gewoon levensgevaarlijk", zegt Frits Mullenders van de organisatie tegen L1 Nieuws.

Er zijn omleidingen ingesteld omdat de paden niet meer binnen twee weken hersteld kunnen worden. Andere paden worden nog wel gerepareerd voor het wandelevenement. Mullenders: "De gemeenten willen meewerken aan het herstel, maar zitten door de zomerperiode ook met personeelskrapte."

Ook kan nieuwe regenval roet in het eten gooien. "Je kunt het vandaag egaliseren, maar als er een stortbui komt, zijn we terug bij af", zegt Mullenders.

Pietergat

Verder zijn er op het Limburgse gedeelte van het Pieterpad, de bekendste langeafstandswandelroute van Nederland, sinds mei problemen door regenval. Vrijwilliger van het Pieterpad Pedro Lebens zegt dat het om "echt heel veel" plekken gaat die beschadigd zijn. "Er zijn stukken van 50 tot 100 meter waar het anderhalve meter diep is weggespoeld."

"Het is inderdaad een Pietergat op dit moment", zegt Lebens over het wandelpad rond Bemelen. "Het is compleet weggestroomd door de hevige regenval." Het pad is nog niet hersteld omdat de gemeente voor een "duurzame oplossing" wil gaan. "Niet dat het pad bij de volgende keer weer wegspoelt."

De omleidingen zijn aangegeven op de website en op de route zelf. Niet alle wandelaars houden zich aan de nieuwe route, merkt de vrijwilliger. "Dan zeggen mensen: 'wij volgen het boekje'. Dat is dan eigen risico."