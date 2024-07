FIOD stuit op grootschalige toeslagenfraude via valse DigiD's

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een 61-jarige man uit Dordrecht opgepakt vanwege grootschalige toeslagenfraude. Hij wordt ervan verdacht op grote schaal mensen te hebben geholpen met het onterecht aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Voor het aanvragen maakte de verdachte gebruik van DigiD-gegevens van anderen. Deze mensen hadden geen kinderen die ingeschreven stonden bij een kinderopvangorganisatie.

Voor het indienen van de aanvragen kinderopvangtoeslag ontving de man een vergoeding van deze mensen, zegt de FIOD. De Telegraaf schrijft dat het gaat om bijna 2000 meldingen, waarbij het ging om valse inschrijvingen in Nederlandse gemeentes. De FIOD kan dat aantal tegenover de NOS nog niet bevestigen in verband het lopende onderzoek.

Toeslagenaffaire

De FIOD kwam de man op het spoor na meldingen van verdachte financiële transacties en inlogpogingen via DigiD's. De opsporingsdienst doorzocht zijn huis, waarbij zijn administratie, een laptop en meerdere telefoons in beslag werden genomen.

"De man wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrift," zegt de FIOD, die niet alleen mensen wil waarschuwen die zelf een aanvraag doen: "Ook de mensen die de toeslag laten aanvragen maken zich schuldig aan een ernstig strafbaar feit."

Jarenlang was de FIOD terughoudend met onderzoek naar toeslagenfraude. In 2013 kwam de zogeheten 'Bulgarenfraude' aan het licht. De strenge controles daarna mondden uit in de kinderopvangtoeslagaffaire. Zonder het te weten kwamen gezinnen op een zwarte lijst terecht en werden jarenlang ten onrechte van fraude beschuldigd.