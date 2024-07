Verkooppunten van flesjes en blikjes willen geen verplichting tot inname

Verkopers van flesjes en blikjes drinken, zoals bioscopen, kiosken en pretparken, willen niet dat zij verplicht worden om de verpakkingen weer in te nemen. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS. De vraag is of de wettelijke inzamelingsdoelen gehaald zullen worden als de verplichting er niet komt.

Sinds de invoering van statiegeld op flesjes (in 2021) en vooral blikjes (in 2023) is er veel te doen over het lage aantal extra innamepunten dat erbij is gekomen. Volgens een adviserend onderzoeksbureau hadden er voor een goedwerkend inzamelingssysteem ongeveer 8000 punten bij moeten komen waar mensen statiegeld terugkrijgen. Volgens cijfers van Verpact, de organisatie achter het statiegeldsysteem, staat de teller op zo'n 800 extra.

Het inzamelingspercentage voor flesjes bleef vorig jaar steken op 68 procent, ver onder de wettelijke doelstelling van 90 procent. Bij blikjes moet die 90 procent volgend jaar gehaald worden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is daarom zeer kritisch en dreigt met dwangsommen voor drankproducenten. Later dit jaar evalueert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de statiegeldwet.

Rotzooi op straat

Het inzamelpercentage wordt onder meer niet gehaald doordat er te weinig innamepunten zijn die statiegeld uitbetalen, zo luidt de kritiek. Mensen kopen op een tankstation of in een pretpark een flesje en moeten dat vervolgens de rest van de dag bij zich houden om het later naar een innamepunt te brengen.

Veel mensen doen dat niet, waardoor vooral in de grote steden verpakkingen in prullenbakken terechtkomen. Die vuilnisbakken worden nogal eens opengemaakt door mensen die op zoek zijn naar statiegeldverpakkingen, met rotzooi op straat tot gevolg.

Een innameplicht zou helpen, stellen voorstanders van zo'n verplichting, zoals reinigingsdiensten, gemeenten en milieuorganisaties. Zij wijzen naar Duitsland als voorbeeld, waar er wel een verplichting geldt. Uit een eerder verzoek van de NOS op basis van de Wet open overheid (Woo) bleek dat er op het ministerie wel is gesproken over een innameplicht, maar uit die documenten werd niet duidelijk waarom daar niet voor gekozen is.