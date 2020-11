Amerikaanse rechtsgeleerde: 'Trump strijdt ook tegen de integriteit van onze democratie'

Er is geen wet die bepaalt dat staten om middernacht moeten stoppen met het tellen van stembiljetten, zegt ze. "De regel is dat staten alle stembiljetten tellen, ook de stemmen die zijn verstuurd per post. Hoe lang dat ook kan duren", zegt Wehle. Ze noemt de claim van Trump een aanval op de democratie.

Rechtsgeleerde Kim Wehle is juridisch analist bij CBS News en de BBC. Zij had de claim van Trump wel verwacht. "Iedereen weet wat er ging gebeuren. Trump zou in een vroeg stadium zeggen: 'Ik heb gewonnen, ik heb gewonnen, ik heb gewonnen. Stop met het tellen van de stembiljetten. Het is middernacht.' Maar zo werkt het niet. Er is geen 'Assepoester-regel."

Donald Trump claimt de overwinning en zegt dat het stemproces in de VS niet eerlijk gaat. Hij wil naar het Hooggerechtshof stappen. De Democraten proberen volgens hem de verkiezingen te stelen. Die bewering klopt niet, oordelen onder meer Twitter en Facebook.

Verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal is voor Nieuwsuur in swingstate Pennsylvania. "Dit is al weken aan de gang. De Republikeinen proberen allerlei manieren te vinden om zo min mogelijk vroeg uitgebrachte stemmen die later binnenkomen te laten meetellen. De rechter stak daar steeds over het algemeen - maar niet in alle gevallen - een stokje voor. Dat kan zo nog wel een tijdje doorgaan, met uiteindelijk de mogelijkheid dat het bij het Hooggerechtshof belandt."

"Het land is zo ontzettend gepolariseerd", zegt Bosch van Rosenthal. "Er zit een president die ook in dit geval niet te beroerd is om wat olie op het vuur te gooien. Ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt als het Hooggerechtshof, ook al zo gepolitiseerd, zich ermee gaat bemoeien."

Over een te verwachten juridische strijd bij het Hooggerechtshof zegt Wehle: "Dat moet ik nog zien. Dit soort zaken starten bij lagere rechtbanken. Daar wordt gekeken of er een wet is overtreden en er moet dan wel echt iets zijn."

Maar als de marge in de uitslag in een swing state erg klein is, zal dat een gang naar de rechter kunnen legitimeren, zegt Wehle. "En die verwarring zal al een overwinning zijn voor Trump. Hij strijdt namelijk niet alleen tegen Biden, hij strijdt ook tegen de integriteit van onze democratie."