Olympische Spelen starten vandaag, maar veel kaartjes en hotels nog beschikbaar

In Parijs worden de Olympische Spelen vandaag officieel geopend. Na edities in Tokio en Rio de Janeiro is het voor het eerst in twaalf jaar dat de Zomerspelen weer op Europese bodem plaatsvinden. Veel Nederlanders maken gebruik van de nabijheid van het mega-evenement, maar de kaarten voor de vele wedstrijden zijn lang niet uitverkocht.

In 2012 gingen in Londen nog zo'n 75.000 Nederlanders naar de sportwedstrijden, voor deze Spelen heeft de organisatie al meer dan 200.000 kaarten verkocht aan Nederlanders. Daarmee staat Nederland in de top 5 van landen die de meeste kaarten kochten.

Voor zo'n 50 euro

Toch zijn er volgens het Internationaal Olympisch Comité op dit moment nog honderdduizenden tickets te verkrijgen. Veel van die kaarten zijn te koop via de zogenoemde 'resale': mensen die maanden geleden een kaartje hebben gekocht voor een wedstrijd en deze nu willen doorkopen via officiële kanalen.

Zelfs voor populaire evenementen, zoals de finale van de 100 meter sprint bij de mannen, zijn nog kaarten beschikbaar. De prijzen hiervan schommelen tussen de 295 euro en 1000 euro. Maar ook voor veel andere evenementen zijn nog kaarten beschikbaar, ook goedkopere. Zo kan je naar bijvoorbeeld hockey, roeien of handbal voor zo'n 50 euro. Ook op de tribunes van het voetbaltoernooi, dat vooral in steden buiten Parijs wordt gespeeld, is nog veel plek.

De organisatie maakt zich vooralsnog geen zorgen over het aantal verkochte tickets. Ze noemen de verkoop tot nu toe een groot succes en zagen bij voorgaande Spelen dat kaarten ook nog tijdens het toernooi werden verkocht.